Силовики рассказали, во что превратилась некогда элитная 47-я бригада ВСУ
РИА «Новости»: 47-я бригада ВСУ «Магура» превратилась в донора живой силы
В российских силовых структурах заявили, что 47-я бригада ВСУ «Магура» утратила статус элитного подразделения после назначения нового командира и теперь используется как источник пополнения живой силы для штурмовых частей. Об этом сообщило РИА «Новости».
«После назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука бригада окончательно превратилась в „донора“ живой силы для штурмовых подразделений», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2023 году бригада формировалась как одно из наиболее боеспособных подразделений сухопутных войск Украины и получала современное вооружение стран НАТО.
На «Магуру», по его словам, делалась ставка во время подготовки контрнаступления в Запорожской области. Однако ожидания не оправдались — подразделение понесло серьезные потери и стало известно прежде всего кадрами уничтоженной западной техники, включая танки Leopard.
Сейчас батальоны бригады действуют сразу на нескольких направлениях — в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР. Такая рассредоточенность, утверждает источник, лишает комбрига полноценного управления соединением. В частности, батальон иностранного легиона выполняет задачи самостоятельно, а командиру остается лишь формальное участие в публичных мероприятиях, включая церемонии награждения.
ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры на днях сообщил, что спецгруппа иностранного легиона ГУР Минобороны Украины, куда входили в том числе американские наемники, уничтожена.