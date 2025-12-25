В российских силовых структурах заявили, что 47-я бригада ВСУ «Магура» утратила статус элитного подразделения после назначения нового командира и теперь используется как источник пополнения живой силы для штурмовых частей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«После назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука бригада окончательно превратилась в „донора“ живой силы для штурмовых подразделений», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2023 году бригада формировалась как одно из наиболее боеспособных подразделений сухопутных войск Украины и получала современное вооружение стран НАТО.

На «Магуру», по его словам, делалась ставка во время подготовки контрнаступления в Запорожской области. Однако ожидания не оправдались — подразделение понесло серьезные потери и стало известно прежде всего кадрами уничтоженной западной техники, включая танки Leopard.

Сейчас батальоны бригады действуют сразу на нескольких направлениях — в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР. Такая рассредоточенность, утверждает источник, лишает комбрига полноценного управления соединением. В частности, батальон иностранного легиона выполняет задачи самостоятельно, а командиру остается лишь формальное участие в публичных мероприятиях, включая церемонии награждения.

ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры на днях сообщил, что спецгруппа иностранного легиона ГУР Минобороны Украины, куда входили в том числе американские наемники, уничтожена.