Личный состав 14-й механизированной бригады ВСУ может взбунтоваться из-за коррупции командования в Киеве, которое торгует тыловыми должностями и отправляет на фронт неимущих солдат. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель антифашистского подполья.

Подпольщик сообщил, что бойцы бригады распространили среди населения обращение, в котором утверждают, что командование ВСУ продает должности в тылу. При этом украинцев без достаточного дохода бросают как пушечное мясо на передовую.

«В данный момент личный состав бригады близок к бунту против властей и оставлению своих позиций на передовой», — заявил он.

Прошлой осенью украинские СМИ сообщали, что военные 123-й бригады теробороны ВСУ самовольно покинули место дислокации в Донбассе, отказавшись выполнять боевые задачи. Кроме того, они устроили митинг в Николаевской области.

Ранее украинский военнопленный Павел Короколин рассказал, что командование ВСУ бросает тела погибших солдат на месте боев.