Среди отправленных в Донбасс солдат ВСУ вспыхнул бунт

Военные украинской бригады теробороны отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с места дислокации в Донбассе, устроив перед этим акцию протеста. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Вознесенске, что на Николаевщине, около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг», — заявили журналисты.

По данным СМИ, военные начали протестовать, чтобы привлечь внимание украинского руководства к недостатку оружия и снарядов для полноценного участия в боях на Донецком направлении.

Командир взвода по имени Сергей рассказал, что неоднократно обращался за помощью, просил отправить военным пулеметы. Ответа не последовало, пришлось идти на крайние меры.

Начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны рассказал журналистам, что произошедшее может обернуться тюрьмой для военных, а также обвинил их в самовольном оставлении места службы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация ВСУ на передовой очень тяжелая. По его словам, украинской армии придется сделать все возможное, чтобы добиться поставленных целей.