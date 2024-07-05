Группа темнокожих наемников палила по окнам мирных жителей в Торецке
Беженец из Торецка рассказал, как темнокожие наемники стреляли по окнам горожан
В подконтрольном ВСУ Дзержинске (украинское название Торецк) по окнам мирных жителей палили темнокожие наемники. Об этом в беседе с РИА «Новости» поделился беженец из этого города.
«Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения», — поделился мужчина.
В подвал, по его словам, наемники спускаться побоялись, поэтому начали закидывать его шумовыми гранатами, стреляли в сторону этого помещения из РПГ.
Вероятно, продолжил беженец, боевики рассчитывали, что там прячутся люди.
«В это время мы опять услышали выстрелы, прибежали наши русские ребята и отогнали их», — добавил собеседник агентства.
После выяснилось, что это были французы, отметил мужчина.