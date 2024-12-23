Бразильские наемники создали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировавшее соцсети.

Среди наемников оказались бывшие военные и полицейские. В соцсетях они раскрыли подписчикам детали своей подготовки.

Один из боевиков под ником macaco_one рассказал, что сначала ему выдали автомат Калашникова, а после него он перешел на бельгийский ручной пулемёт FN Minimi Mk2.

Его сообщник с ником meowspec до участия в боях на стороне ВСУ служил в бразильской армейской авиации, а третий наемник по имени Джон Виктор оказался спецназовцем из военной полиции штата Рио-де-Жанейро.

Четвертый боевик под ником srgrossetete прошел подготовку во Франции в составе французского иностранного легиона и потом вместе с этим подразделением прибыл на Украину.

Группа Expeditionaries взаимодействует со 2-м отрядом спецотряда «КОРД» ГУР Украины. Последние организовывали теракты и и убийства в России.

Ранее российские военные ликвидировали польских наемников в Курахове.