Братское в Днепропетровской области перешло под контроль ВС России

Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области», — отметили в министерстве.

Ранее российские бойцы взяли под контроль Грабовское в Сумской области. До этого сообщалось об освобождении Бондарного и Диброва в ДНР, Богуславки и Подолов под Харьковом и Лукьяновского в Запорожской области.

Боевики ВСУ начали выводить спецназ Главного управления разведки с Волчанского направления.