Братское в Днепропетровской области перешло под контроль ВС России
Вооруженные силы России освободили Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Восток».
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области», — отметили в министерстве.
Ранее российские бойцы взяли под контроль Грабовское в Сумской области. До этого сообщалось об освобождении Бондарного и Диброва в ДНР, Богуславки и Подолов под Харьковом и Лукьяновского в Запорожской области.
Боевики ВСУ начали выводить спецназ Главного управления разведки с Волчанского направления.