Бойцы подразделения войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили 10 наземных роботизированных платформ ВСУ за неделю. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода ударных дронов с позывным Хвост.

Украинские боевики используют платформы для доставки снарядов и продовольствия к труднодоступным позициям. Операторы разведывательных БПЛА находят их и уничтожают при попытках перемещения по открытой местности.

«За неделю уничтожили 10 наземных роботизированных платформ в Харьковской области», — заявил Хвост.

По его словам, роботизированные платформы — простая цель. Они движутся медленно и не уклоняются, а для их поражения обычно хватает одного дрона.

Ранее операторы-разведчики «Севера» с помощью FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» ликвидировали замаскированный опорный пункт ВСУ под Сумами.