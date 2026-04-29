Операторы-разведчики группировки войск «Север» с помощью FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» обнаружили и ликвидировали замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Сумском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник расчета беспилотных систем (БПС) 44-го армейского корпуса с позывным Тополь.

«Расчеты разведывательных БПЛА в ходе боевого дежурства выявили тепловые сигнатуры. Провели доразведку и подтвердили нахождение в данной точке опорного пункта противника с живой силой», — сказал он.

Оптоволоконный кабель обеспечивает точное наведение дрона на амбразуры и входы в блиндажи даже при подавлении всех радиосигналов. Как отметил начальник расчета БПЛА, маскировка противнику не помогает.

«В любом укрытии мы их находим», — сообщил Тополь.

Ранее российские военные освободили село Таратутино в Сумской области. Оно находится недалеко от границы с Краснояружским районом Белгородской области, севернее железнодорожной станции Пятиполье. Его взяли под контроль войска группировки «Север».