Средства ПВО уничтожили 125 дронов ВСУ за ночь

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 125 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего беспилотников сбили в небе над Крымом — 70 аппаратов. Над Орловщиной ликвидировали 15 дронов, по 11 — в Курской и Саратовской областях.
Под Белгородом сбили девять БПЛА, семь — над Черным морем, под одному — над Воронежской и Брянской областями.
В ночь на 12 июня средства ПВО ликвидировали 52 беспилотника Вооруженных сил Украины. Противник атаковал Белгородскую, Брянскую, Московской области и Крым, сообщали в Минобороны. В ночь на 11 июня военные уничтожили 32 украинских дрона.
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