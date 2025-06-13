Средства ПВО уничтожили 125 дронов ВСУ за ночь

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 125 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего беспилотников сбили в небе над Крымом — 70 аппаратов. Над Орловщиной ликвидировали 15 дронов, по 11 — в Курской и Саратовской областях.

Под Белгородом сбили девять БПЛА, семь — над Черным морем, под одному — над Воронежской и Брянской областями.

В ночь на 12 июня средства ПВО ликвидировали 52 беспилотника Вооруженных сил Украины. Противник атаковал Белгородскую, Брянскую, Московской области и Крым, сообщали в Минобороны. В ночь на 11 июня военные уничтожили 32 украинских дрона.