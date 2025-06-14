В Невинномысске обломки дрона ранили человека

В промзоне Невинномысска Ставропольского края в результате падения обломков сбитого беспилотника пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале .

По его словам, системы ПВО отработали по вражеским дронам, а обломки упали на территории промышленной зоны.

«По оперативным данным, есть пострадавший, оказывается необходимая медпомощь», — написал Владимиров.

Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы, обследуя территорию.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за предыдущую ночь, 13 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 125 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников сбили в небе над Крымом.