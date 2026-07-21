Режим опасности атаки БПЛА объявили в Московской области

На территории Московской области объявили режим беспилотной опасности. Соответствующее предписание опубликовала пресс-служба подмосковного правительства на официальном сайте .

Власти призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности не покидать помещения. Тем, кто находится в квартирах, рекомендовали не подходить к окнам.

Кроме того, с улиц нужно уйти в ближайшее капитальное здание. Подойдет и парковка, и подземный переход.

В регионе возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Власти напомнили о строгом запрете на фото- и видеосъемку пролетающих беспилотников, а также работы средств противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки над Россией сбили более 160 беспилотников ВСУ.