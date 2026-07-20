Более 160 беспилотников ВСУ сбили за день над территорией России

Дежурные системы ПВО в течение дня перехватили или уничтожили 161 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны в мессенджере «Макс» .

Статистика затрагивает период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ВСУ ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 100 украинских БПЛА. Пострадали мирные жители, погиб водитель пожарного автомобиля, приехавшего на тушение возгорания в поселке Белая Березка.