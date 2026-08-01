Украинский беспилотник атаковал в ДНР ехавших на вызов пожарных

Украинские боевики с помощью БПЛА ударили по пожарной машине, которая ехала на вызов в Волновахском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике.

Спасатели ехали к месту пожара утром.

«По пути подразделение подверглось атаке вражеского беспилотника», — отметили в ведомстве.

В результате ЧП пострадал водитель, его доставили в больницу. Серьезные повреждения от беспилотника получила автоцистерна

«Спецтехника направлена на ремонт», — добавили в пресс-службе.

Ранее ВСУ атаковали Уфу с помощью беспилотников. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что обломки одного из аппаратов рухнули на территории промышленной зоны и вызвали задымление. В результате налета БПЛА обошлось без пострадавших.