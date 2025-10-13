БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии

Украинский БПЛА ударил по нефтебазе в Феодосии, после этого произошло возгорание. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — написал он.

Аксенов отметил, что на месте пожара сейчас работают все профильные службы. Дежурные силы ПВО уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов.

Глава Крыма призвал местное население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее ВСУ нанесли удар дронами по гипермаркету в Донецке, в здании произошел пожар. Сотрудников и покупателей вывели из помещения. До этого боевики атаковали Горловку, ранения получили четыре человека, их госпитализировали.