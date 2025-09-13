БПЛА атаковал автобус в Белгороде, пострадали три человека

Гладков: из-за атаки дрона на автобус в Белгороде трое жителей получили ранения

Украинский беспилотник взорвался радом с пассажирским автобусом в Белгороде. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В результате атаки пострадали трое пассажиров, в том числе 16-летняя девушка. Школьница получила осколочное ранение плеча.

«Еще двух взрослых пострадавших для обследования доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил губернатор.

Другой беспилотник атаковал социальный объект. В результате взрыва повредился фасад здания.

В ночь на 13 сентября ВСУ выпустили беспилотники в российские регионы. Системы противовоздушной обороны поразили 42 аппарата в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской областях, а также в Крыму. Дроны нейтрализовали в период с 23:00 до 06:00.

Ранее из-за атаки БПЛА погиб житель белгородского села Бессоновка. Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших была 13-летняя девочка.