Борт с вернувшимися из плена российскими военными прибыл в Москву
Самолет Ил-76 приземлился в Москве, на его борту прибыли освобожденные из плена российские военнослужащие. Об этом сообщили «Известия».
Всего в Россию вернулись 95 военных. В аэропорту их встретили конвой и автобусы. Освобожденных доставят в медицинские учреждения для прохождения реабилитации, где им окажут психологическую и медицинскую помощь.
Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «95 на 95». Посредником в миссии выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Предыдущий обмен, в ходе которого обе стороны передали друг другу по 90 военнослужащих, состоялся 25 июня.
Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообещал масштабный обмен женщинами-военнопленными с РФ. Официальных комментариев российская сторона пока не давала.