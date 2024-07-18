Борт с вернувшимися из плена российскими военными прибыл в Москву

Самолет Ил-76 приземлился в Москве, на его борту прибыли освобожденные из плена российские военнослужащие. Об этом сообщили «Известия».

Всего в Россию вернулись 95 военных. В аэропорту их встретили конвой и автобусы. Освобожденных доставят в медицинские учреждения для прохождения реабилитации, где им окажут психологическую и медицинскую помощь.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «95 на 95». Посредником в миссии выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен, в ходе которого обе стороны передали друг другу по 90 военнослужащих, состоялся 25 июня.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец пообещал масштабный обмен женщинами-военнопленными с РФ. Официальных комментариев российская сторона пока не давала.