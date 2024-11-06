Бородай назвал вырванными из контекста слова о «лишних людях» на СВО

В сентябре в соцсетях разошлась запись телефонного разговора, в которой собеседники заявили, что «гражданские пиджаки» называли отправившихся в зону проведения спецоперации добровольцев лишними людьми. Речь и голос одного из участников дискуссии многим напомнили депутата Госдумы и председателя «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая. Политик и общественный деятель в комментарии RTVI признал подлинность записи, но уточнил, что его слова вырвали из контекста.

Бородай подчеркнул, что запись сделали не во время телефонных переговоров, а личной частной беседы, которую он вел с тремя контрактниками в 2023 году. По его словам, темой, которую парламентарий поднял, стали сообщения о контрнаступлении ВСУ.

«Эта запись подрезанная и кое-что вырвано из контекста, но все, что я говорил — под этим абсолютно подписываюсь», — признался депутат.

По его словам, он сам входит в этот круг «лишних людей», так как командует добровольческой бригадой. Бородай пояснил, что это жесткая правда, которую скрывать между своими не принято, потому что все и так все понимают.

«Мы — в некотором роде, второсортная пехота. С точки зрения любого серьезного военного начальника», — пояснил он.

Депутат отметил, что в настоящей беседе не критиковал ни военное руководство, ни правительство страны, а говорил как раз о том, что со всеми, кто добровольно отправился на фронт, честно рассчитываются деньгами и славой. Кто именно мог слить запись разговора, Бородай отвечать не стал, но подчеркнул, что считает это подлостью и неудачной попыткой его дискредитации.

Количество россиян, которые добровольцами едут в зону проведения СВО не уменьшается. В начале ноября стало известно, что на фронт отправился артист Академического хора Московского метрополитена. Вместе со своим сослуживцем он создал вокально-инструментальный ансамбль под названием «Херсонский шторм».