«Хватит церемониться»: Медведев потребовал кары для ударивших по Хорлам боевиков

Медведев потребовал возмездия для украинских боевиков за теракт в Хорлах

Умышленное убийство мирных людей — зверство, подлость и цинизм. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя удар украинских боевиков по гостинице и кафе в селе Хорлы Херсонской области.

Он подчеркнул, что в словаре не хватит слов, чтобы дать точное определение «действиям этих бандеровских подонков». Медведев подчеркнул, что украинские боевики понимают только язык возмездия, которое неминуемо придет через наступление российской армии.

«Оно должно затронуть и самих уродов — исполнителей этого теракта, и их разнообразных командиров. Хватит церемониться. Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: в смердящей Украине, в Европе или на морских курортах», — привел заявление заместителя председателя Совета безопасности России ТАСС.

Медведев напомнил, что об этом в своем стихотворении «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» писал советский поэт Константин Симонов.

Украинские боевики запустили беспилотники по кафе и гостинице в херсонском селе Хорлы в ночь на четверг, 1 января, когда там отмечали наступление Нового года местные жители. От удара дронов оба здания сгорели полностью.

Жертвами атаки стали более 24 человек, ранения получили 29 жителей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.