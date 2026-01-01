В атакованном ВСУ кафе в Хорлах отдыхали более 100 человек

Сальдо: в атакованном кафе в Хорлах находились более 100 человек

Более 100 человек находились в кафе в Хорлах в момент атаки украинских дронов. Об этом в эфире телеканала RT сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, это обычное заведение, где мирные люди собрались встретить Новый год.

«Много молодежи лет по 20-25, они тоже получили ранения. Многие даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела», — сказал губернатор.

Сальдо добавил, что Крым активно включился в оказание помощи пострадавшим, многих перевозят в республиканскую клиническую больницу.

«Среди них есть дети, подростки 2007—2008 годов рождения», — заключил он.

Утром 1 января губернатор сообщил, что боевики ВСУ нанесли целенаправленный удар по зданиям кафе и гостиницы в Хорлах на побережье Черного моря. Погибли более 20 человек, среди них есть дети. Сальдо описывал, что многие обгорели, словно при ядерном ударе.