Трамп запланировал встречи и контакты с Россией и Украиной

Трамп заявил, что обсудит с Путиным окончание боевых действий на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланированы встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер рассказал об этом журналистам во время выступления на военной базе Эндрюс около Вашингтона.

«У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину», — сказал глава США.

По мнению Трампа, дискуссии проходят очень успешно.

Американский лидер добавил, что планирует обсудить прекращение боевых действий на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным. Он уверен, что после этого разговора получить сделать «что-то существенное».

Ранее советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин раскритиковал предложение спецпосланника США по Украине Кита Келлога о проведении президентских выборов на Украине. Он назвал его «провальным планом».