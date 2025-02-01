Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о разговоре с Путиным по Украине

AP: Трамп ушел от ответа на вопрос о разговоре с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о контактах с российским коллегой Владимиром Путиным относительно урегулирования конфликта на Украине. Слова политика привело издание Associated Press .

«Я не хочу говорить про это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о диалоге с Путиным.

При этом американский лидер подчеркнул, что контакты сторон уже начались. Трамп не стал конкретизировать, кто именно из его администрации ведет переговоры с Кремлем, но уточнил, что «они идут».

Спецпосланник США Кит Келлог заявлял, что в урегулировании конфликта на Украине заинтересован весь мир. Он выразил надежду, что в ближайшие 100 дней в этом вопросе удастся добиться ясности.

Однако переговорный процесс может осложнить тот факт, что глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией.