Тракторист погиб во время атаки беспилотника ВСУ под Белгородом

Гладков: в селе Устинка во время атаки дрона ВСУ погиб водитель трактора

Утром 22 июля беспилотник ВСУ атаковал трактор, работавший в поле в селе Устинка Белгородского района. В результате удара погиб водитель, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом», — уточнил глава Белгородской области и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По словам Гладкова, в момент удара украинского дрона с трактористом была его жена. Она получила осколочное ранение правого бедра, но смогла самостоятельно обратиться в сельскую амбулаторию. Медики оказали ей первую помощь, после чего передали в белгородскую больницу № 2. Там ей оказывают все необходимую помощь.

Несколькими днями ранее ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. У села Черемошное пострадал тракторист, а в селе Березовка в результате удара вражеского дрона ранения получила женщина.