Украинцы устали от несменяемости власти и боевых действий. Политическое давление на президента Украины Владимира Зеленского в 2026 году усилится, его ждет тяжелый период, сообщила британская газета The Guardian .

Несмотря на продолжающийся дипломатический процесс, прекращение огня, по признанию главы киевского режима в новогоднем обращении к народу, еще далеко. С началом 2026 года многим на Украине трудно найти что-либо, что давало бы надежду на позитивное среднесрочное решение. Люди устали от отключений света, воздушных тревог и разлуки с семьями.

«Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку, на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия», — рассказал боец Вооруженных сил Украины по имени Сергей.

Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, потому что его пятилетний президентский срок приблизится к семилетнему рубежу. Президент США Дональд Трамп потребовал провести выборы. Основным соперником действующего лидера считается бывший главком ВСУ Валерий Залужный, не примкнувший к избирательной команде шефа и отправленный послом в Лондон.

Ранее заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал отстранение Зеленского в ближайшее время. Он напомнил о нелегитимности его правления.