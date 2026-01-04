Полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истекли. В самое ближайшее время его ждет отстранение от власти под любым предлогом. Об этом в комментарии ТАСС заявил заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что законного правительства и президента на Украине давно нет.

«Его устранение — вопрос самого ближайшего будущего. Не будем предвосхищать события. Но всякое может случиться. Тем более, уж кого и можно преследовать за распространение наркотиков, так это наркопаяца и его камарилью», — заявил Медведев, напомнив аргументы США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он добавил, что в ситуации вокруг Боливарианской Республики хуже всего себя проявили страны Европы, которые оправдали агрессию США рассуждениями о «нелегитимности» венесуэльского лидера

«Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали. С этой точки зрения киевскому клоуну уж точно лучше не расслабляться. Его срок полномочий давно истек. И это признанный факт, который никто в Европе всерьез не оспаривал», — добавил Медведев.

Ранее отставку Зеленского до конца 2026 года спрогнозировал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он заявил, что со следующим новогодним обращением к гражданам Украины обратится бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный, который займет пост президента.