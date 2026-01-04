Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к двум вариантам развития событий, которые определят дальнейший ход конфликта. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно», — заявил глава киевского режима.

Зеленский пояснил, что сейчас готовится к следующей дипломатической неделе. В Европе пройдут встречи, которые, по его мнению, станут еще одним вкладом в защиту Украины и приближение окончания конфликта.

Он не забыл еще раз заявить, что Украина якобы стремится к миру, но при этом свою силу никому не отдаст. Это прозвучало, как намек на возможный срыв переговоров, если вспомнить, что западные партнеры Киева давят на Россию, продвигая выгодные им условия мирного соглашения.

Ранее Зеленский потребовал, чтобы на Украине обязательно присутствовали британские и французские войска, которые якобы гарантируют обеспечение безопасности на ее территории.