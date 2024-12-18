В Польше резко увеличилось количество сторонников завершения конфликта на Украине путем территориальных уступок. За мирное урегулирование выступили 55% жителей, сообщило Polskie Radio .

Проведенный Центром исследования общественного мнения (CBOS) опрос показал, что впервые в польском обществе мнение о необходимости сосредоточиться на завершении конфликта любой ценой, а не на борьбе за территории, стало преобладающим. Если в сентябре компромиссный вариант с отказом от территорий одобрили лишь 36% респондентов, то к декабрю их число увеличилось до 55%.

Только 31% поляков заявили, что Украина должна продолжить конфликт. В сентябре боевой настрой продемонстрировали 46% респондентов.

Среди тех, кто выступил за мирные переговоры, больше всего людей в возрасте 18-24 лет, жителей маленьких городов, сторонников правых партий, поляков с низким уровнем образования и доходов.

На Украине за проведение переговоров с Россией выступили 44% жителей. Поступиться Донбассом ради завершения боевых действий готовы около 70% военнослужащих.