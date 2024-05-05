«Большие неприятности». ВСУ предрекли потерю новых городов из-за ситуации с Часовым Яром | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 00:10 «Большие неприятности». ВСУ предрекли потерю новых городов из-за ситуации с Часовым Яром Полковник Гойя: освобождение Часова Яра откроет ВС России путь на Краматорск РИА «Новости»

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Украинская армия под Часовым Яром находится в сложном положении. Отступление ВСУ от населенного пункта откроет путь к освобождению Россией Краматорска, заявил отставной полковник французской армии Мишель Гойя в интервью LCI.

Вооруженные силы Украины хорошо укрепили город, он представляет собой удачную оборонительную позицию.

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«В направлении Часова Яра [у ВСУ] большие неприятности. Существует риск довольно быстрого падения этого города», — подчеркнул Гойя.

По его словам, освобождение Часова Яра позволит российской армии развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску. Это города с совокупным населением более ста тысяч человек, и они действительно важны, отметил полковник.

Накануне военкоры сообщили, что подразделения ВС России в окрестностях Часова Яра сосредоточились на уничтожении крупного опорного пункта ВСУ. Он находится близ микрорайона Новый к западу от канала Северский Донец.