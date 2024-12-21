Положение Украины на поле боя ухудшилось. Вторжение в Курскую область привело к катастрофе, сообщил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran .

По его мнению, западные СМИ еще не до конца осознали тяжесть ситуации на линии фронта. Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины уже летом находились в бедственном положении, а за последние пару недель оно ухудшилось еще сильнее.

«Курская область — это большая катастрофа», — сказал он.

Операцию в российском приграничье аналитик сравнил с открытой раной. Меркурис спрогнозировал еще больший накал, ведь в ближайшие недели начнется битва за Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее он сообщил о скором завершении конфликта. Меркурис предупредил, что взятие Красноармейска позволит российским войскам выйти на Днепр и центральные регионы Украины.