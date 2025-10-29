Более тонны гуманитарной помощи отправили бойцам СВО жители Королева

Акция «Доброе дело», приуроченная ко Дню народного единства, завершилась в наукограде. За время ее проведения жители Королева собрали и упаковали более одной тонны гуманитарного груза для участников специальной военной операции.

Горожане активно поддержали благотворительное мероприятие. Они каждый день приносили в пункты сбора, расположенные на базе молодежного центра «Космос», все необходимое бойцам СВО: продукты длительного хранения, теплые вещи, медикаменты и средства гигиены.

В акции участвовали муниципальные депутаты, общественники, сотрудники градообразующих предприятий, неравнодушные жители разных возрастов и профессий. Всю собранную гуманитарную помощь передали на сортировочный пункт, а затем ее отправят в места дислокации военнослужащих, в том числе на передовую.

Пункты сбора помощи для участников СВО продолжают работать по следующим адресам: улица Гагарина, 19, с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00; микрорайон Первомайский, улица Советская, 18, в понедельник–четверг — с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00.