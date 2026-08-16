Три человека пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Воробьев сообщил о трех пострадавших при атаке БПЛА на Московскую область

В результате атаки беспилотников на территорию Московской области пострадали три человека. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, регион подвергся одной из наиболее массированных атак беспилотников за последнее время.

«В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям. Один человек получил осколочные ранения в СНТ „Лесной“, двое пострадали в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем оказывается медицинская помощь», — написал губернатор.

Воробьев добавил, что всего за минувшую ночь средства РЭБ и силы ПВО подавили и сбили 187 беспилотников — в Егорьевске, Кашире, Коломне, Чехове, Раменском, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске и Домодедове.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о трех погибших в результате ночной атаки украинских БПЛА.