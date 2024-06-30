Более 800 машин застряли в пробке перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом скопилась очередь из 817 машин

Фото: РИА «Новости»

В очереди перед Крымским мостом встали более 800 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации по переправе.

Машины застряли в пробке со стороны Тамани. Там находятся 817 автомобилей.

«Время ожидания около трех часов», — написали авторы публикации.

Со стороны Керчи пробки перед пунктом досмотра нет.

Накануне в очереди перед переправой встали 600 машин. Со стороны Керчи в пробке оказались 360 авто, со стороны Тамани — 240.

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост перестал иметь военное значение, в возможном уничтожении переправы больше нет смысла.

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