Более 800 машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Перед Крымским мостом скопилась очередь из 817 машин
В очереди перед Крымским мостом встали более 800 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации по переправе.
Машины застряли в пробке со стороны Тамани. Там находятся 817 автомобилей.
«Время ожидания около трех часов», — написали авторы публикации.
Со стороны Керчи пробки перед пунктом досмотра нет.
Накануне в очереди перед переправой встали 600 машин. Со стороны Керчи в пробке оказались 360 авто, со стороны Тамани — 240.
Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост перестал иметь военное значение, в возможном уничтожении переправы больше нет смысла.