Хинштейн: с марта с освобожденных территорий Курской области вывезли 808 человек

С приграничных территорий Курской области, освобожденных российской армией, с начала марта вывезли более 800 человек. Об этом РИА «Новости» сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По состоянию на утро у нас уже <…> 808 [человек] было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил», — заявил глава региона.

До этого Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что в числе эвакуированных оказались также 25 жителей Курской области, вывезенных с территории Украины при содействии уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой.

Российские войска перешли в масштабное наступление в курском приграничье в начале марта. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев 9 марта сообщил, что бойцы ВС РФ продолжали наступать, освобождать территории и окружать боевиков ВСУ в районе Суджи.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что разгром украинской группировки в курском приграничье был неотвратим. Украина потеряла самую боеспособную часть ВСУ, пытаясь удержать русские земли.