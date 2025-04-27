Освободившие Курскую область российские военные отправили в нокдаун самую боеспособную часть ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил Герой России, военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда», — сказал он.

Поддубный добавил, что самые боеспособные части украинской армии оказались фактически уничтожены в курском приграничье. Сейчас они пытаются восстановить боеспособность, в том числе восполнить потерянную технику. Только вот запасы Запада не безграничны.

Поддубный напомнил, что Киев планировал как можно дольше удерживать оккупированные им курские земли, потому и влил огромное количество ресурсов в эту операцию. Как итог — 76,5 тысячи погибших боевиков ВСУ, а также значительные потери бронетехники, танков, БТР и БМП.

Военкор подчеркнул, что разгром вражеской группировки был неотвратим. Дело было лишь во времени. Он также напомнил, что операция ВС РФ по освобождению курского приграничья продлилась 264 дня.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал действия ВСУ в Курской области «лебединой песней» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за колоссальных потерь личного состава.