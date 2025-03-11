Более 80 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА 11 марта

Аэропорты Москвы и других близких регионов направили на запасные аэродромы 83 самолета для обеспечения безопасности пассажиров в условиях масштабной атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

В ведомстве подчеркнули, что воздушные гавани прекратили прием и отправку рейсов на четыре часа.

«83 самолета приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку», — подчеркнули в Росавиации.

Сейчас аэропорты работают в штатном режиме и серьезного скопления вылетающих самолетов удалось избежать. Над возвращением к привычной работе авиатранспортной системы столичного региона сейчас работают специалисты Росавиации и Министерства транспорта.

Замглавы Минтранса Владимир Потешкин попросил авиакомпании и аэропорты усилить работу кол-центров, чтобы дать пассажирам возможность вернуть или переоформить билеты из-за вынужденной задержки

«Прошу авиакомпании и аэропорты своевременно доводить до пассажиров информацию о вылетах рейсов, любых изменениях в расписании, информационного вакуума быть не должно», — добавил заместитель министра.

Министерство обороны сообщило, что утром во вторник, 11 марта, под массированной атакой украинских беспилотников оказалось 10 регионов России.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 337 летательных аппаратов, из которых 91 в Московском регионе.На время отражения ударов дронов столичные аэропорты прекратили прием и отправку рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал воздушную атаку самой масштабной за все время. Он подчеркнул, что средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, находившихся на подлете к столице.