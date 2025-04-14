Более 700 человек отселили из курского приграничья с 12 марта

С 12 марта из приграничных районов Курской области отселили 776 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Всего в пунктах временного размещения находятся свыше шести тысяч человек. При этом благодаря горячей линии более двух тысяч из них смогли связаться с родными.
В январе в региональную полицию поступило почти 1,2 тысячи заявлений на розыск. Через несколько дней после освобождения Суджи и ее окрестностей помощник главы МЧС Юрий Мезинов рассказал, что в городе нашли около 100 человек из этого списка.
Врио главы региона Александр Хинштейн рассказал, что из-за атак ВСУ начали вывозить жителей Рыльского района. В первую очередь эвакуация коснулась сел Козино и Городище, а также хутора Ряза.
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