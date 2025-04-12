Хинштейн: жителей села Козино эвакуировали, в Городище и хуторе Ряза — частично

В Курской области началась эвакуация сельских жителей приграничного Рыльского района из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Очередные подлые преступления украинской хунты. За последние два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, который располагается в двух километрах от границы с Украиной», — написал глава региона.

Хинштейн отметил, что мост в результате удара получил частичные повреждения. Сельчане уже покинули свои дома.

По его словам, жители села Городище и хутора Ряза пока еще не эвакуированы. Районная администрация совместно с подразделениями «Барс-Курск» занялась отселением людей.

Хинштейн уточнил, что четверых жителей уже вывезли: двоих человек разместят в ПВР, остальных заберут на время родственники в Курске. Некоторые люди отказываются уезжать.

В целом работа по эвакуации сельского населения в приграничном районе продолжается.

Ранее появилась информация, что российские военные вывозят тела бойцов ВСУ, брошенных командованием в Курской области при отступлении.