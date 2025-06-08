Еще два дрона сбили над Московским регионом

Система противовоздушной обороны нейтрализовала два дрона, которые атаковали Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Буквально за 15 минут до этого мэр столицы сообщал о еще трех беспилотниках, которые ликвидировали системы ПВО.

Всего за утро уничтожили девять вражеских БПЛА. Около 04:00 силы ПВО ликвидировали дрон, летевший на Москву, сообщал Собянин. Затем сбили еще три беспилотника, атаковавших Московский регион. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Силы ПВО также поразили несколько целей в небе над Тульской областью. Один из беспилотников упал и спровоцировал пожар на территории Новомосковской акционерной компании «Азот».