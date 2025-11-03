Более 60 БПЛА сбили за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили 64 беспилотника в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по 29 беспилотников сбили над территорией Ростовской и Саратовской областей, четыре — над Волгоградской. Также по одному — над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Ранее Храм Благовещения Богородицы в селе Ясные Зори Белгородской области пострадал от атаки дрона ВСУ. Кроме того, В Шебекине беспилотники атаковали предприятие, ранения получил мужчина, его доставили в белгородскую больницу.

В воскресенье дрон врезался в жилую многоэтажку под Туапсе, никто из жильцов не пострадал.