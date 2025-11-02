Храм Благовещения Богородицы под Белгородом пострадал от атаки дрона ВСУ

В селе Ясные Зори при атаке дрона ВСУ пострадал храм Благовещения Богородицы

Фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам главы региона, атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются. В результате обстрелов и ударов FPV-дронов в нескольких районах повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Три человека получили ранения.

В Шебекине беспилотники атаковали предприятие — ранило мужчину, позже его перевели в белгородскую больницу. Еще два человека пострадали в Грайворонском округе, им оказали медицинскую помощь.

Пожары, возникшие после взрывов, были оперативно потушены силами пожарных и подразделений самообороны. Власти продолжают уточнять последствия атак.

В Валуйском округе Белгородской области в результате детонации украинского беспилотника погибла женщина, еще три человека получили ранения.