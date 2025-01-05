Более 60 беспилотников сбили над территорией России за ночь
Минобороны: ПВО сбила 61 украинский БПЛА за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Средства ПВО сбили 37 беспилотников над Ростовской областью, 20 — над Брянской областью, два — территорией Воронежской области, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями», — заявили в Минобороны.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что беспилотники сбили в Таганроге, Тарасовском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.
Повреждения из-за упавших обломков БПЛА получило имущество жителей Неклиновского района и Таганрога. Слюсарь подчеркивал, что экстренные службы оценивают объем причиненного ущерба.
Ранее появились кадры с места удара ВСУ по журналистам в Донецкой Народной Республике.