Силы ПВО уничтожили 37 дронов ВСУ над Ростовской областью

Силы и средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 37 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что российские зенитчики отразили массированную воздушную атаку противника.

«Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах», — уточнил Слюсарь.

Губернатор также сообщил, что из-за упавших обломков БПЛА повреждения получило имущество жителей Таганрога и Неклиновского района. По его словам, сейчас уточняется объем причиненного ущерба.

Кроме того, оперативные службы сообщили, что никто из людей не пострадал.

Ранее украинские беспилотники атаковали Брянскую область, но обошлось без пострадавших и разрушений. Российские военные обнаружили и ликвидировали 13 дронов противника.