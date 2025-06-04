Серия взрывов прогремела в Одессе

В Одессе прозвучали взрывы. Город атаковали беспилотники, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram-канале .

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!» — заявил он.

Воздушная тревога объявлялась в Одесской области дважды за ночь. «Общественное» сообщило, что после полуночи прогремели первые взрывы, затем еще несколько. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредила об атаках дронов на Одессу, Черноморск и Южный.

Взрывы произошли также в Харькове. Мэр Игорь Терехов написал в Telegram-канале об ударах девяти дронами-камикадзе и двумя ракетами по промзоне, в четырех местах разгорелись пожары.

ВСУ в ночь на 4 июня атаковали Курскую область, сообщал Ura.ru. Взрывы послышались в районе Рыльска и села Крупец.