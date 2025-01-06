ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар дронами
Минобороны: ВСУ выпустили 8 беспилотников по ЗАЭС и Энергодару
Украинские военные снова попытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, применив восемь ударных беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — отметили в оборонном ведомстве.
Во время падения один из сбитых дронов взорвался и загорелся на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
На станции не зафиксировали ни пострадавших, ни разрушений. Уровень радиации находится в пределах нормы. Сотрудники объекта продолжают работать в обычном режиме.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что власти Украины используют социальные сети для психологического террора сотрудников Запорожской АЭС. По его мнению, ситуация остаётся напряжённой.