16 июня 2025 23:39 Более 50 дронов сбили за 3,5 часа в Белгородской области Фото: РИА «Новости»
Силы ПВО ликвидировали 51 украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, ВСУ вновь пытались атаковать территорию Белгородской области. Российские военные в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
В пятницу, 14 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины
выпустили по региону более 50 снарядов и направили 65 беспилотников.
Также запущенный боевиками беспилотник
сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома в Белгороде. Обошлось без пострадавших. В ходе воздушной атаки повреждения получила кровля многоэтажки.
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