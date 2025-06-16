Более 50 дронов сбили за 3,5 часа в Белгородской области

Силы ПВО ликвидировали 51 украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, ВСУ вновь пытались атаковать территорию Белгородской области. Российские военные в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В пятницу, 14 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины выпустили по региону более 50 снарядов и направили 65 беспилотников.

Также запущенный боевиками беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома в Белгороде. Обошлось без пострадавших. В ходе воздушной атаки повреждения получила кровля многоэтажки.