ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области более 50 снарядов и направили 65 беспилотников. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших, но противник повредил жилые дома, предприятия, социальный объект и автомобили.

Обстрелы произошли 13 июня и затронули 33 населенных пункта в восьми районах области. В Валуйском округе пострадали пять населенных пунктов — там использовались 11 беспилотников. Вейделевский район оказался под защитой ПВО — над ним сбили пять дронов. В Волоконовском районе атаковали пять сел, использовали пять снарядов и восемь беспилотников.

«В Белгородском районе по поселкам Политотдельский, Разумное, селам Журавлевка, Новая Нелидовка, Отрадное и Таврово выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки восьми беспилотников, три из которых сбиты системой ПВО», — отметил Гладков.

В Грайворонском округе село Дроновка обстреляли тремя снарядами, а Почаево — одним ударным дроном. В Краснояружском районе выпустили 46 снарядов и зафиксировали атаки десяти беспилотников на восемь населенных пунктов. В Шебекинском округе под удар попали город Шебекино и еще пять сел — там действовал 21 беспилотник.

Из-за обстрелов произошло аварийное отключение электроэнергии — семь населенных пунктов временно остались без света. Украинский дрон также сбросил бомбу на многоэтажку в Белгороде. Никто из мирных жителей не пострадал.