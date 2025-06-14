Украинский дрон сбросил бомбу на многоэтажку в Белгороде

Запущенный украинскими боевиками беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу жилого дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков .

Он подчеркнул, что в результате прилета сброшенной бомбы никто из мирных жителей не пострадал.

«Незначительно повреждена кровля многоквартирного дома», — рассказал Гладков о последствиях воздушной атаки.

Губернатор добавил, что на место прибыли оперативные службы.

По данным Министерства обороны, в ночь на субботу, 14 июня, российские системы противовоздушной обороны сбили 66 беспилотников, запущенных с территории Украины.

Самое большое число уничтоженных воздушных целей пришлось на Воронежскую область, где уничтожили 30 дронов. Еще 10 летательных аппаратов сбили над Белгородской областью. Кроме того дежурные системы противовоздушной обороны сбили дроны над Ставропольским краем, Крымом и Самарской областью.