Более 50 беспилотников перехватили и уничтожили ночью над Россией

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Украинские боевики пытались атаковать территорию России беспилотниками самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА», — указали в оборонном ведомстве.

Из них 36 беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края. Три БПЛА ликвидировали над Крымом, 10 — над акваторией Азовского моря. Еще два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке беспилотников, которой подверглись два муниципалитета региона. Пострадавших нет. В Крымске и Красноармейском районе повреждения получили частные дома и автомобиль.