Минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Украинские боевики пытались атаковать территорию России беспилотниками самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА», — указали в оборонном ведомстве.
Из них 36 беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края. Три БПЛА ликвидировали над Крымом, 10 — над акваторией Азовского моря. Еще два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке беспилотников, которой подверглись два муниципалитета региона. Пострадавших нет. В Крымске и Красноармейском районе повреждения получили частные дома и автомобиль.
Трамп встретился с президентом Аргентины Милеем
Трамп отказался брать в администрацию сторонника Украины Даймона
Более 50 беспилотников перехватили и уничтожили ночью над Россией
Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников ночью
Склад «ВкусВилла» загорелся в Троицке
«Американское лицемерие». Пушков иронично отреагировал на совместное фото Байдена и Трампа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте