Три человека получили ранения после атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Гладков: три человека пострадали после атаки дрона ВСУ в селе Черемошное

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Черемошное Белгородской области. Три человека получили ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшие оказались сотрудниками СГУП «Охрана специального назначения». Бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу № 2 города Белгорода, где им окажут всю необходимую помощь.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил о 12 пострадавших в результате обстрела ВСУ центра города. В атакованном районе находили суббоеприпасы типа «колокольчик».

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