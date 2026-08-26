Логистический центр Wildberries загорелся в Котовске из-за атаки БПЛА ВСУ

Украинские беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Тамбовской области, произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в «Максе» .

Глава региона уточнил, что в ночь на 26 августа ВСУ атаковали город Котовск. Системы ПВО и мобильные огневые группы «БАРС — Тамбов» уничтожили 16 БПЛА.

«В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания — 40 000 квадратных метров», — сообщил губернатор.

Всех сотрудников склада Wildberries эвакуировали. По предварительной информации, пострадал один сотрудник. У него сотрясение мозга от взрывной волны.

В июле украинские боевики атаковали распределительный центр Wildberries в Котовске, погибли семь сотрудников и еще 25 пострадали. Глава компании Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших.