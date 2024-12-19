Крупный пожар потушили в Тамбовской области после атаки БПЛА

В Тамбовской области потушили пожар после атаки БПЛА

В Тамбовской области ликвидировали последствия атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства .

По данным местного главка МЧС, возгорание происходило на территории 105 квадратных метров. Где именно начался пожар, в ведомстве не уточнили.

В результате крупного пожара никто не пострадал. Разрушений нет.

«В регионе предпринимаются все меры для обеспечения безопасности», — добавили в Тамбовской области.

В ночь с 18 на 19 декабря дежурные средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над регионами России. В Минобороны отметили, что три из них уничтожили над Тамбовской областью.